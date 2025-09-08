Haberler

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi takibi bıraktı

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi takibi bıraktı
Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi takibi bıraktı
Fenerbahçe'deki görevine son verilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Sarı-lacivertli kulübü takip etmeyi bıraktı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı.2024-2025 sezonunun başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve geride bıraktığımız hafta görevine son verilen Mourinho'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİBİ BIRAKTI

Jose Mourinho, 5 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı. Mourinho'nun bu hareketi Sarı-lacivertlileri kızdırdı.

FOTOĞRAF VE VİDEOLARI DURUYOR

Fenerbahçe'yi takipten çıkan Mourinho'nun Sarı-lacivertliler ile ilgili paylaştığı fotoğraf ve videoların profilinde yer aldığı görüldü.

FENERBAHÇE PERFORMANS

Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda 62 maça çıkan Jose Mourinho, bu maçlarda 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

