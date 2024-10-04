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Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılabilir

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için ayrılık ihtimali doğdu. İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın yeni sahibi olmaya hazırlanan Amerikalı iş insanı Dan Friedkin, Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek istiyor. Mourinho, İngiliz ekibinin teknik direktörlük koltuğu için güçlü adaylar arasında.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli takımdan ayrılacağına dair İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi.

EVERTON'IN YENİ SAHİBİ İSTİYOR

Football Insider'da yer alan habere göre; Amerikalı iş insanı Dan Friedkin'in, kulübün yüzde 94'lük hissetini satın almak için kulübün mevcut sahibi Farhad Moshiri ile anlaşma sağladığı ve bu gelişmenin ardından Portekizli teknik adamın, Sean Dyche'nin yerine Everton için teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürüldü.

MOURINHO GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ

Everton'da kulübün devralma işleminin ardından Dyche'nin yerine teknik direktör değişikliğinin beklendiği kaydedildi. Football Insider'a konuşan kaynaklara göre, Everton'da Jose Mourinho da güçlü adaylar arasında yer alıyor. Sky'da yer alan haberde ise Everton için Graham Potter'ın da adı geçtiği ancak İngiliz ekibinin taraftarlarının Potter ismine sıcak bakmadığı belirtildi.

EVERTON'IN PERFORMANSI

Everton, 6 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. İngiliz ekibi, bu sonuçların ardından topladığı 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Bu süreçte rakip fileleri 7 kez havalandıran Everton, kalesinde ise 15 gol gördü.

Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılabilir
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Jose Mourinho Dan Friedkin Fenerbahçe Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Kimesterseni:

valla gitsin ya , fenere bir katki saglayacak sinyalleri vermiyor, takima sihirli dokunus yapamadi

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Tandogan Dogan:

hemen gitsin...daha ligimiz yeni basladi

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