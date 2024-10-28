Jose Mourinho'dan İsmet Taşdemir'e teşekkür: Eve erken gideceğiz

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 yenmeyi başardı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Müsabakanın ardından konuşan Jose Mourinho ise, "Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik" ifadelerini kullandı.

"SANTRFORLAR DEĞİŞEBİLİR"

Maçlara göre hücum bölgesinin değişebileceğini belirten başarılı antrenör, "Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor" dedi.

"EVE ERKEN GİDECEĞİZ"

Basın toplantısında da konuşan Mourinho, "Sözlerime başlamadan önce Bodrum FK'nın hocası olan meslektaşımı tebrik ediyorum çünkü şimdiye kadar ilk defa basın toplantısı erken bitiren teknik direktör. O yüzden hepimiz eve erken gideceğiz" dedi.