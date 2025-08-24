Jose Mourinho bu kez de sosyal medya ve televizyondaki yorumculara sataştı

Jose Mourinho bu kez de sosyal medya ve televizyondaki yorumculara sataştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Karşılaşmayı değerlendiren Portekizli teknik adam, ilginç bir yoruma imza atarak "Bugün çok iyiydik ama belki sosyal medyadakiler ve televizyondakiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyorlar." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''5-6 GOL ATABİLİRDİK''

Daha fazla gol atabileceklerini dile getiren Mourinho, "Bugün 5-6 gol atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. İlk yarı bitirken bile 3-4 gol atabilirdik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu." dedi.

"İKİSİ DE FANTASTİK MAÇ ÇIKARDI"

Oyuncularının performansıyla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı." ifadelerini kullandı.

"BANA KATILMAZ"

İlginç bir yoruma imza atan Mourinho, sosyal medyadakiler ve televizyondaki yorumculara imada bulunarak, "Bugün çok iyiydik ama belki sosyal medyadakiler ve televizyondakiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyorlar." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe Benfica maçı öncesi yıldızlarıyla gözdağı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı

Zincir marketi denetime giden belediye başkanına soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.