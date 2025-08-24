Jose Mourinho bu kez de sosyal medya ve televizyondaki yorumculara sataştı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''5-6 GOL ATABİLİRDİK''

Daha fazla gol atabileceklerini dile getiren Mourinho, "Bugün 5-6 gol atabilirdik. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu domine ettik. İlk yarı bitirken bile 3-4 gol atabilirdik. Çok üstündük. Hak ettiğinden daha az farklı bir galibiyet oldu." dedi.

"İKİSİ DE FANTASTİK MAÇ ÇIKARDI"

Oyuncularının performansıyla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar %100 ikili mücadele kazanmayla oynadı. İkisi de fantastik bir maç çıkardı." ifadelerini kullandı.

"BANA KATILMAZ"

İlginç bir yoruma imza atan Mourinho, sosyal medyadakiler ve televizyondaki yorumculara imada bulunarak, "Bugün çok iyiydik ama belki sosyal medyadakiler ve televizyondakiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyorlar." sözlerini sarf etti.