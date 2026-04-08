Jose Mourinho, Beşiktaş'ın eski golcüsüne talip

Benfica'yı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Ajax ile yolları ayıracak olan eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'u kadrosuna katmak istiyor.

Sezona Fenerbahçe'de başlayan Jose Mourinho, sarı-lacivertlilere veda etmesinin ardından Portekiz'e geri dönerek Benfica'nın başına geçmişti. Deneyimli teknik adam, transfer çalışmaları kapsamında gözünü Beşiktaş'ın eski golcüsüne çevirdi.

MOURINHO'NUN HEDEFİ WEGHORST

Hollanda basınında yer alan iddialara göre; Mourinho, Ajax ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı forvet oyuncusu Wout Weghorst'u yeni sezon kadrosunda görmek istiyor. Benfica'nın 33 yaşındaki tecrübeli golcü için devreye girdiği ve büyük ölçüde el sıkıştığı dile getirildi. 

OYUN STİLİNDEN ÇOK ETKİLENDİ

Haberde, gelecek sezon fiziksel ve dominant bir takım kurmayı planlayan Mourinho'nun Weghorst'un saha içindeki hırsından ve oyun stilinden epey etkilendiği dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan deneyimli oyuncu, rakip kalelere 8 gol atmayı başardı. Weghorst ayrıca, 2 golün de asistini yaptı. 

Cemre Yıldız
