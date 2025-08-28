Jose Mourinho: Benfica hak etti, daha güçlü olan takıma kaybettik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 kaybederek Devler Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''DAHA GÜÇLÜ OLAN TAKIMA KAYBETTİK''

Çarpıcı ifadelere imza atan Mourinho, "Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik." dedi.

''BENFICA HAK ETTİ''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "İlk yarıda iyi değildik, ritimle baş edemedik. İkinci yarıda daha iyiydik, maçın sonunda net pozisyonlara girdik ama yeterli olmadı. İkinci yarıda onurlu bir duruş sergiledik ama ilk yarıdaki performanslarıyla hak ettiler." ifadelerini kullandı.

''FİNALE KADAR GİDEBİLİRİZ''

UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayabileceklerini söyleyen Mourinho, "Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz." yorumunu yaptı.