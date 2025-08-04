Jose Mourinho: Aslında bizim şampiyon olmamız gerekiyordu

Fenerbahçe'de ikinci sezonuna giren Jose Mourinho, Manchester United'daki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

''ASLINDA BİZİM ŞAMPİYON OLMAMIZ GEREKİYORDU''

İngiliz devi Manchester United'ın 2018'de yasal olarak Premier Lig şampiyonu olması gerektiğini söyleyen Mourinho, " O sezon kulüp için kritik bir andı. Sadece Ferguson'ın ayrılması nedeniyle değil, aynı zamanda David Gill'in ayrılması nedeniyle de. Göreve geldim ve kulüp o dönemde hâlâ zor bir dönemden geçiyordu. Birçok kupa kazandık, ligi ikinci sırada tamamladık. Finansal fair play kurallarını ihlal eden kulüplerin neden para ödediğini hâlâ anlamıyorum. Bence puanla ödeme yapmalılar.'' dedi.

Sözlerine devam eden Portekizli çalıştırıcı, "Manchester City parayla cezalandırıldı ve şampiyon olamadık. Kanunen şampiyon olmamız gerekiyordu. 'Ligi biz ikinci bitirdik. Onlar kurallara uymadılar. Aslında bizim şampiyon olmamız gerekiyordu.'' ifadelerini kullandı.

19 PUAN FARKLA İKİNCİ OLDU

2017/18 sezonunda Manchester City , 100 puanla İngiltere şampiyonu oldu. Manchester United ise 81 puanla ikinci sırada yer almıştı.