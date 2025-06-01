Jose Morais, Bodrum FK'ya Veda Etti

Jose Morais, Bodrum FK'ya Veda Etti
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, sezon sonunda ayrıldığını açıkladı. Beşiktaş'a karşı oynanan son maçın ardından yaptığı açıklamada, kulüpten ayrılma nedenini Türkiye'de daha iyi bildiği Süper Lig'de kalmak istemesine bağladı. Morais, Bodrumspor'un gelecek sezon Süper Lig'e dönebilme potansiyeline inandığını belirtti.

- Morais, Bodrum FK'ya veda etti

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais " Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim Süper Lig olsaydı kalmayı düşünürdüm" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK sahasında Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais yaptığı açıklamada, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Morais, "Bugün Beşiktaş'a karşı sezonun son maçını oynadık. Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig'de kalamadık. Bodrumspor gelecek sezon Süper Lig'de olamayacak ama Bodrumspor hem oyuncu kalitesi hem camia olarak gelecek sezon ait olduğu yere Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Oyuncularım her şeyi yaptı. 2 maçta daha iyi sonuçlar alabilseydik, ligde kalma hayallerimizi gerçekleştirebilirdik. Bunun olmadığı için gerçekten üzgünüm. Gelecek sezon için Bodrumspor'a şans diliyorum. Müthiş bir taraftar var, maçtan sonra desteklerini devam ettirdiler. Sezon boyunca göstermişlerdi, taraftarlarla birlikte Bodrumspor Süper Lig'e tekrar dönebilir. Oyuncularıma, çalışan personele ve teknik ekibe teşekkür ederim. Bodrumspor'da kalamayacağım çünkü Bodrumspor'un gelecek sezon mücadele edeceği lig çok fazla iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağım. Orayı daha iyi bilen, futbolcuları daha iyi bilen birinin daha fazla yardımcı olacağını düşünüyorum. Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim Süper Lig olsaydı kalmayı düşünürdüm" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Spor
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