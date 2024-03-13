Jorge Jesus, bir daha zor kırılacak bir rekorla futbol tarihine geçti

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi yöneten Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Tecrübeli teknik adam, Al Hilal ile son 28 maçını kazandı ve dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı.

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Marcelo Gallardo yönetimindeki Al İttihad ile karşı karşıya geldi. King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan maçı Al Hilal, 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

DÜNYA REKORU KIRDI

Bu sonuçla birlikte Al Hilal son 28 maçını kazanmış oldu ve futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisinin tek başına sahibi oldu.

İşte en uzun galibiyet serisine sahip olan takımlar;