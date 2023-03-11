Jorge Jesus'un Sevilla maçı sonrası futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı: Büyük tezatlık var

Sevilla'ya karşı oynanan maçın ilk yarısında sayısız gol fırsatına giren Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maç sonu soyunma odasında büyük üzüntü hakim olurken Jorge Jesus'un futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Portekizli hoca hayal kırıklığı yaşayan futbolcularına, "İlk devredeki futbolla maç sonundaki skor arasında büyük bir tezatlık var. Her şeye rağmen siz bu akşam ne kadar kaliteli ve tehlikeli bir takım olduğunuzu gösterdiniz. Sadece son vuruşlarda etkisizdik." dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında oyunun tek hakimi olan sarı-lacivertlilerde maç sonu Jorge Jesus'un futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"SADECE SON VURUŞLARDA ETKİSİZDİK"

Fanatik'te yer alan habere göre, Jorge Jesus soyunma odasında büyük hayal kırıklığı yaşayan futbolcularına, "Özellikle ilk yarıda çok iyiydik. Bu seviyede, bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Bunu başardık ama golü atamadık. İlk devredeki futbolla maç sonundaki skor arasında büyük bir tezatlık var. Her şeye rağmen siz bu akşam ne kadar kaliteli ve tehlikeli bir takım olduğunuzu gösterdiniz. Sadece son vuruşlarda etkisizdik." dedi.

"SON DERECE UMUTLUYUM"

Portekizli hoca ayrıca, "Sevilla için çok zorlayıcı bir atmosfer olacağı kesin. Tribün desteğini arkamıza aldığımızda her şeyi yapabiliriz. Evet, işi zora soktuk ama hiçbir şey bitmiş değil. Rövanşta turu geçecek kalitemiz de gücümüz de var. Bu konuda son derece umutluyum." ifadelerini kullandı.