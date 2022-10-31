Jorge Jesus'un sakatlık yaşayan İstanbulsporlu futbolcuya tekme attığı görüntüler büyük tepki çekti
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 5-2 galibiyetle biten İstanbulspor maçında rakip futbolcuya tekme attığı görüntüler büyük tepki çekti. Bir taraftarın cep telefonuyla anbean kaydettiği videoda, Jesus'un sakatlandığı için saha kenarında yatan futbolcunun kalçasına tekme atarak "Ayağa kalk" işareti yaptığı görülüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele, Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
1 hafta BAY geçen ve oynadığı 11 maçın ardından 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Jorge Jesus'un takımı Fenerbahçe, 26 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Maçın ardından paylaşılan bir görüntü ise büyük tepki çekti. Jorge Jesus'un sakatlandığı için taç çizgisi üzerinde yatan rakip futbolcuya tekme atması üzerine çok sayıda kullanıcı sert yorumlarda bulundu.
Öte yandan sosyal medyada birçok futbolsever gündem olan video sonrası TFF'yi göreve çağırarak tecrübeli teknik adamın ceza alması yönünde çağrılarda bulundu.
İşte o tepkilerden bazıları:
- Fatih Terim yapsa sabaha karşı idam edilmişti.
- Çirkin bir hareket. Darbeli vurmuyor ama görüntü hoş değil.
- Tabi tabi. Kendi tuttukları takımın teknik direktörü yapınca "Kalk lan bir şey yok" demiştir. Hatta nasıl anladılarsa bunu da son derece babacan tavırla yapmıştır.
- Ne kadar saygısızca bir hareket yakıştırmadım.
- Büyük olasılıkla Fener'i şampiyon yapacak gibi görünüyor ama şu hareket resmen rezalet.
- Kesinlikle ceza alması gerekiyor, kabul edilemez bir davranış.