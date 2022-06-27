Jorge Jesus'un paylaşımına beğeni yağıyor! İnce detayı yakalayan taraftarlar mest oldu - Haberler

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Jorge Jesus'un paylaşımına beğeni yağıyor! İnce detayı yakalayan taraftarlar mest oldu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte tüm futbolcularıyla yakından ilgilenen dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da taraftarı mest etti. Portekizli çalıştırıcının kendisini paylaştığı fotoğrafta kalbinin üzerine Fenerbahçe'yi etiketlemesi taraftarın büyük beğenisini kazandı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Portekizli hoca son yaptığı paylaşımla taraftarın gönlünü fethetti.

FENERBAHÇE'Yİ KALBİNİN ÜZERİNE ETİKETLEDİ

Jorge Jesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalbinin üzerine Fenerbahçe'yi etiketledi. Bu detayı fark eden sarı-lacivertli taraftarlar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. Dünyaca ünlü teknik direktörün fotoğrafına yorum yapan taraftarlar, yeni sezonda şampiyonluğa olan inançlarını bir kez daha yineledi.

Jorge Jesus'un paylaşımına beğeni yağıyor! İnce detayı yakalayan taraftarlar mest oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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