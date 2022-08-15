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İstanbul'da çılgın maç! Kırmızı karttan sonra Fark 2'ye çıktı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü var. 16. dakikada Emre Yeşilyurt gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk hafta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı devirerek ligde ilk galibiyetini almak istiyor.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can ve Joao Pedro'nun durumları netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında uzun yıllardır üstünlüğünü sürdürüyor. Sarı lacivertliler son 19 maçta rakibini 16 kez yenerken 2 maç berabere, 1 maç ise Kasımpaşa üstünlüğüyle bitti.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graova, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Bahoken, Petretta, Aytaç, Bersant Celina, Hasan Emre, Hadergjonaj.

Fenerbahçe : Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia

Dakika 18: Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı! Zajc'ın ortasında kafalardan seken top önünde kalan Valencia, kale ağzından topu auta vurdu.

Dakika 16: Kasımpaşa'da Hasan Emre Yeşilyurt, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dakika 15: Kasımpaşa Mamadou Fall ile beraberlik golünü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Dakika 10: Joshua King, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Dakika 8: Fenerbahçe, Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 7: Kasımpaşa'da Fall sağ kanattan ortasını yaptı, top kaleci Altay'da kaldı.

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