Jorge Jesus'un basın toplantısında yaptığı "Küçük takım" göndermesi Galatasaray ve Beşiktaşlıları ayağa kaldırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Maç takvimini değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Küçük takım diye adlandırdığımız takımlar haftada 1 maç yapar. Büyük takımların Avrupa arenasında yarışmaya alışması gerekiyor. Şu anda baktığımız zaman bizim için bu durum geçerli." ifadelerini kullandı. Bu açıklama Avrupa kupalarında yer almayan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i konuk edecek. Yarın Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken bir açıklama geldi.

"KÜÇÜK TAKIMLAR HAFTADA 1 MAÇ YAPAR"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Küçük takım diye adlandırdığımız takımlar hafada 1 maç yapar. Büyük takımların Avrupa arenasında yarışmaya alışması gerekiyor. Şu anda baktığımız zaman bizim için bu durum geçerli. Trabzonspor ve Avrupa'da yarışan diğer Türk takımlarının 3 günde 1 maç yapmaya alışması gerekiyor. Bunu da yönetebilmek için pek çok yöntem oluyor. Antrenörler her oyuncusundan faydalanmaya çalışıyor sıkışık fikstürde. Benim de bu kadar yıllık tecrübelerim işimi kolaylaştırıyor.

"BİZİM İÇİN MEMNUN EDİCİ"

Yarın bu durum bizim için yine farklı olmayacak. Her maç yaklaşık 5-6 oyuncu değiştiriyoruz ilk 11'den. Buna rağmen takımımız hiçbir maçta kalitesini kaybetmedi, kalitesini aşağıya çekmedi. Bu durum bizim için memnun edici." ifadelerini kullandı. Portekizli hocanın bu sözleri Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Jorge Jesus'a gelen tepkilerden bazıları şöyle: