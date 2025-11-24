Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği, teknik direktörlüğünü ise Jorge Jesus'un yaptığı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Portekizli teknik adamın yönetimindeki takım, ligde üst üste kazandığı dokuz maçla kulüp rekorunu kırarak adını tarihe yazdırdı.

4-1'LİK GALİBİYET REKORU GETİRDİ

Al Nassr, ligin son haftasında Al Khaleej'i 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini dokuza çıkardı. Bu sonuç, kulübün bugüne kadar elde ettiği en uzun lig galibiyet serisi olarak kayıtlara geçti. Takımın yüksek tempo, güçlü hücum hattı ve Ronaldo'nun liderliğiyle birlikte sezona damga vurduğu görülüyor.

JESUS: AL NASSR'I KİM DURDURABİLİR BİLMİYORUM

Maç sonrasında konuşan Jorge Jesus, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Al Nassr'ı kim durdurabilir bilmiyorum ama yenilmez takım yoktur." diyen Portekizli teknik adam, rekorun kendisini motive ettiğini belirterek, "Bir sonraki maçta bu rekoru geliştirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ RAKİP NAJMA

Lig yarışında kayıpsız ilerleyen Al Nassr, bir sonraki haftada Najma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Takımın yüksek form grafiği, taraftarların şampiyonluk umutlarını her geçen gün artırıyor.