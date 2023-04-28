Jorge Jesus kararını verdi! İrfan Can Kahveci, ilk 11'e geri dönüyor

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Sivas deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Jorge Jesus kritik mücadelede kadroda değişikliklere gidecek.

MERT HAKAN YANDAŞ KULÜBEYE ÇEKİLECEK

Jorge Jesus'un, Sivasspor karşılaşmasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

İRFAN CAN'IN KARNESİ

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.