Jorge Jesus için imza toplandı! F.Bahçe'nin hocası, büyük ilgiye cevap verdi

1 ayda 3 kupa kaybeden Vitor Pereira ile bir an önce yolların ayrılmasını isteyen Flamengolu taraftarlar, Jorge Jesus için harekete geçti. Pereira'nın kovulup yerine Jorge Jesus'un getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

"BİZİ MUTLU EDECEK"

Organizasyonu başlatan gruptan yapılan açıklamada, "Pereira ile yollar hemen ayrıldıktan sonra kumar oynamadan, Jesus'un göreve getirilmesi gerek. Mister (Jesus), Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Onun gelmesi, bizi yeniden mutlu bir insan haline getirecek" ifadeleri kullanıldı.

JESUS'UN ÖNCELİĞİ FENERBAHEÇ

Fanatik, Jesus'un bu konula ilgili Portekiz basınına yaptığı açıklamaları paylaştı. Portekizli hoca, "Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var. Teknik heyet ve futbolcularımla tatilde bile sık sık telefonla konuşuyor, gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ülke Milli Takımları'na giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz. Sakat dönmemeleri en büyük dileğimiz. Bunun adı Türkiye Kupası mı yoksa Süper Lig mi olur, önümüzdeki maçlarda alacağımız sonuçlar belli edecek. Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. Bu hedeften şaşma yok. Beşiktaş derbisi ile başlayacak olan zorlu maratonda artık puan kayıplarına tahammülümüz yok" açıklamasında bulundu.