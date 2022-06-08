Jorge Jesus her detayı düşünüyor! Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı - Haberler

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Jorge Jesus her detayı düşünüyor! Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Joge Jesus, kulüpte ilk icraatlarına başladı. Dünyaca ünlü hoca yeni sezonda takıma motivasyon sağlaması için sarı-lacivertlilerin kazandığı şampiyonlukların ve kupaların fotoğraflarının Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin duvarlarında yer almasını istedi.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de yeni yapılanma süreci resmen başladı. Portekizli hocanın talimatı doğrultusunda gerçekleştirilecek ilk icraat ise takımın motivasyonunu artırmaya yönelik olacak.

KUPALARIN FOTOĞRAFLARI DUVARLARA ASILACAK

Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'ın haberine göre, Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin tarihinde kazandığı kupalar ile şampiyonlukların fotoğraflarının Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin odaları ve duvarlarında yer almasını istedi. Portekizlinin futbolcuların motivasyonunu yükseltmek amacıyla yönetimden bunu talep ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE 13 HAZİRAN'DA SAMANDIRA'DA TOPLANACAK

Oyuncuların her şeyine hakim olmak isteyen Jesus'un isteği üzerine ekibinde beslenme, uyku uzmanı, psikolog gibi kendi alanında deneyim sahibi isimler de yer alacak. Başarılı teknik adam tüm ayrıntılara dikkat ediyor. Fenerbahçe, 13 Haziran'da Samandıra'da toplanacak. 3-4 günlük çalışmanın ardından Topuk Yaylası'na gidecek Sarı-Lacivertliler, burada 2 hafta yükleme programı uygulayacak.

Haberler.com - Spor

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Yorumlar (1)

Eğrioturdoğrukonuş:

Türkiye de ilk istek: 'Olumsuz sonuçlar alındığında Hakemler deyin'

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