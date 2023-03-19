Jorge Jesus derbiyi göremeyecek! Yaşadığı stres çok net anlaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu golllerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, 68. dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-1 devam ederken Portekizli hoca tribüne çıkmak zorunda kaldı. Dakikaların iyice azaldığı anlarda Jorge Jesus'un ellerini bağdaştırıp kafasını öne eğmesi dikkat çekti. Tecrübeli hocanın derbide cezalı duruma düşmesi de yaşadığı sıkıntıyı ikiye katladı.

YARDIMCISI YÖNETECEK

Beşiktaş derbisini tribünden takip edecek olan Jorge Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus kenarda takımı idare edecek. Açıklamalara da Deus katılacak.