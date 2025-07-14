Jorge Jesus, Al-Nassr'ın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Portekizli teknik direktör, Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'ın yeni teknik direktörü oldu.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus, Al-Hilal'in ardından teknik direktörlük görevi için Al-Nassr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Al-Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Süper Kupası, Suudi Arabistan Kupası ve Pro Lig şampiyonluğuna imza atan Jesus, geçtiğimiz sezonu ise Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamladı. - İSTANBUL