Jorge Jesus, Al-Nassr'ın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Jorge Jesus, Al-Nassr'ın Yeni Teknik Direktörü Oldu
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Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Al-Hilal ile önemli başarılara imza atan Jesus, Fenerbahçe'deki deneyiminden sonra yeni görevine başladı.

Portekizli teknik direktör, Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'ın yeni teknik direktörü oldu.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus, Al-Hilal'in ardından teknik direktörlük görevi için Al-Nassr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Al-Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Süper Kupası, Suudi Arabistan Kupası ve Pro Lig şampiyonluğuna imza atan Jesus, geçtiğimiz sezonu ise Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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