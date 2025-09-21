Johan Kristoffersson, İstanbul'da 8. Rallikros Şampiyonluğunu Kazandı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası'nın İstanbul'daki final yarışları tamamlanırken İsveçli pilot Johan Kristoffersson, kariyerinin 8. FIA Dünya Rallikros şampiyonluğunu geçen yıl olduğu gibi yine İstanbul'da ilan etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 2025 FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası'nın final yarışları, TOSFED tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Tuzla Belediyesinin katkılarıyla TOSFED İstanbul Park'ta düzenlendi.

World RX of Türkiye'de, rallikrosun yıldızları, yarı asfalt yarı toprak parkurda izleyenlere adrenalin dolu mücadeleler izletti. Yarış severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ve drift şovlarıyla renklenen organizasyonda toplam 22 bin bilet satıldı.

Euro RX1 kategorisinde Yury Belevskiy, Euro RX3 kategorisinde Joao Ribeiro, sezonu Avrupa şampiyonu olarak noktaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Ülkemizde ağırladığımız Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'nın Asbaşkanı ve diğer üst düzey yöneticileri tarafından sezonun en başarılı rallikros organizasyonu olarak değerlendirilen hafta sonunda dolu tribünler önünde çok çekişmeli mücadeleler izledik. Organizasyona destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, görevlilerimize, medya mensuplarımıza ve iki gün boyunca tribünleri doldurarak heyecanımıza ortak olan tüm seyircilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da iki gün süren FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası final sonuçları şöyle:

World RX1 (5. ayak):

1. Johan Kristoffersson - İsveç

2. Niclas Grönholm - Finlandiya

3. Ole Christian Veiby - Norveç

World RX1 (6. ayak):

1. Ole Christian Veiby - Norveç

2. Johan Kristoffersson - İsveç

3. Niclas Grönholm - Finlandiya

Euro RX1:

1. Damian Litwinowicz - Polonya

2. Tamás Kárai - Macaristan

3. Mika Liimatainen - Finlandiya

Euro RX3:

1. Rytis Gurklys - Litvanya

2. Nicolas Geleyns - Antigua ve Barbuda

3. Andrea Soza - Portekiz