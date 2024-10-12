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Joel Matip Futbolu Bıraktığını Açıkladı

Joel Matip Futbolu Bıraktığını Açıkladı
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Liverpool'un Kamerunlu stoperi Joel Matip, 33 yaşında profesyonel futbol kariyerine son verdi. 2016'dan beri Liverpool forması giyen Matip, kulübü ile birçok başarı elde etti.

Liverpool'da birçok başarıya imza atan Kamerunlu stoper Joel Matip, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da sezonu tamamlayan ve yeni sezon öncesi takımdan ayrılan Joel Matip, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Almanya'da SC Weitmar, Bochum ve Schalke altyapılarının ardından 2009 yılında A Takıma yükselen Matip, 7 sezonluk Schalke macerasının ardından 2016 yaz transfer döneminde Liverpool'a imza attı. O dönemde Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp'un Liverpool'u çalıştırması tercihinde önemli pay sahibi olurken, kırmızı forma altında birçok başarı yakaladı.

Kamerunlu futbolcu İngiliz ekibinin formasını 201 kez terletti ve 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Matip, 8 sezon geçirdiği kulübünde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Kupası (FA Cup) ve 1 kez de İngiltere Süper Kupa (Community Shield) şampiyonlukları yaşadı.

33 yaşındaki futbolcu Kamerun Milli Takımı formasını 27 kez giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Joel Matip Liverpool Kamerun Futbol Dünya Spor

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