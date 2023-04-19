Joao Pedro: Bugünden sonra hikayenin geri kalanının farklı olacağına inanıyorum

Amaçlarının ligin sonuna kadar yollarına devam etmek olduğunu vurgulayan Pedro, "Ligin sonunda göreceğiz nasıl şekillendiğini. Bizim için kazanarak gitmek çok önemli. Bizim düşüncemiz oynadığımız her maçı kazanmak. İki kulvarda yarışımıza devam ediyoruz ikisi de çok önemli. Kazanarak devam etmeliyiz" dedi.