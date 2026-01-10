Jhon Duran ve Musaba'dan beğeni rekorları kıran dans

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupanın sahibi oldu.

GOLLER GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE'DEN

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.

ŞAMPİYONLUĞU DANS EDEREK KUTLADILAR

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularıJhon Duran ve Anthony Musaba, ezeli rakipleri karşısında gelen şampiyonluğu dans ederek kutladı. Bu anları kayda alan yıldız futbolcular, renkli görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Sosyal medyada birçok kez paylaşılan bu anlara sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde binlerce kez beğeni alan görüntüler, gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.