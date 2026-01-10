Jhon Duran ve Musaba'dan beğeni rekorları kıran dans
Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu. Şampiyonluk sevincini dans ederek kutlayan Jhon Duran ve Anthony Musaba'nın videosuna kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.
- Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı.
- Fenerbahçe'nin golleri Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde tarafından atıldı.
- Fenerbahçe futbolcuları Jhon Duran ve Anthony Musaba, şampiyonluğu dans ederek kutladı ve bu görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupanın sahibi oldu.
GOLLER GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE'DEN
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.
ŞAMPİYONLUĞU DANS EDEREK KUTLADILAR
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularıJhon Duran ve Anthony Musaba, ezeli rakipleri karşısında gelen şampiyonluğu dans ederek kutladı. Bu anları kayda alan yıldız futbolcular, renkli görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
BİNLERCE BEĞENİ GELDİ
Sosyal medyada birçok kez paylaşılan bu anlara sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde binlerce kez beğeni alan görüntüler, gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.