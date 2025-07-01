"Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?" sorusuna Acun'dan bomba yanıt

'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı'ya, "Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?" şeklinde bir soru yöneltildi. Ilıcalı bu soruya gülerek, "Yırttım bu işlerden ben" şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

JHON DURAN İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi Jhon Duran oldu. Oyuncu ve Al-Nassr ile anlaşan sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcüyü İstanbul'a getirdi.

'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

"YIRTTIM BU İŞLERDEN BEN"

Hull City'nin yeni sezon planlaması için İngiltere'ye giden Acun Ilıcalı, Jhon Duran'dan 30 dakika sonra aynı havalimanına iniş yaptı.

Jhon Duran hakkında Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden istifa eden Ilıcalı, Duran transferi hakkında sorulan bir soruya "Yırttım bu işlerden ben" yanıtını verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıİsmail TAŞ:

N'oldu? Hani biz bu yapıyı yıkacağız diyordun? Ülke futbolunun başındaki bu beladan er yada geç kurtaracağız diyordun? Ama elinde patladı dimi?

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Acun diyor ki, o kadar çok zenginim ki bugün ünlüleri bile ada da aç karınlarını doyurmak için yarıştırıyorum.

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Haber YorumlarıOsman Manus:

bu futbolcuyu cokkkk abartiyorlar.Spikerin dediği gibi süper yedek!Buradan şimdiden söyleyeyim 2.Banatolli.Burnundan kıl aldırmayan,biraz tepki yiyince dağılan,küsen ve oyundan çabucak uzaklaşan biri.İs yapamayacak bu yazıyı alintilayin seneye cekbedelim

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Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Aaa niye?? Oysaki Büyük geliyordunuz. Vura Vura geliyordunuz, Kıra Kıra Geliyordunuz

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Haber YorumlarıSelim Demir:

yapı derken sapı girmiş bunlara

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