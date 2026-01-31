Haberler

Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu

Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu
Fenerbahçe'nin geleceği belirsiz olan Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran'ın yeni takımının Fransa Ligue 1 ekibi Lille olacağı iddia edildi. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, Duran'ın Lille kulübüne 'Evet' dediği ve kısa süre içinde imza atacağı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

LILLE'E ''EVET'' DEDİ

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre; İsmi Juventus ile de anılan Jhon Duran, kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olmaya hazırlanıyor. Duran'ın Lille kulübüne ''Evet'' dediği belirtildi.

FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Haberde, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncusunun kiralık sözleşmesini feshedeceği ve yıldız ismin kısa süre içerisinde Lille'e imza atacağı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 32 milyon euro olan Jhon Duran, bu sezon çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

