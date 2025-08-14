Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, ilk yarının son dakikalarında Jhon Duran'ın attığı golle skoru 2-1'e getirirken, maçı televizyondan izleyen Başkan Ali Koç'un bu gol sonrası gergin bir şekilde tribünlere doğru yönelmesi dikkat çekti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşta sergilediği etkili futbolla tur biletini aldı.

ALİ KOÇ'UN GERGİN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, kısa sürede toparlanarak üstünlüğü yakaladı. İlk yarının son dakikalarında Jhon Duran'ın attığı golle skor 2-1'e gelirken, maçı televizyondan izleyen Başkan Ali Koç'un bu gol sonrası gergin bir şekilde tribünlere doğru yönelmesi dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yorumlar (5)

Babayaro:

kazanınca gol atınca tribüne efelik yapan başkan

Ser_hat:

Daha çoook gerileyen aliii

zeki:

yazık bu fener taraftarına çok üzücü

p46n8xrkr8:

Pavlidis atınca ne tepki verecek acaba , hemşehrisi sonuçta…

Selcuk Arslan:

Adam daha ne yapsın 11 senedir şampiyonluk gelmiyor o kadar para yatırıyor acemiliğine verin bu sene işi sıkı tutuyor benfica elersek patronda Fenerbahçe de uçacak bu sene diye düşünüyorum ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
