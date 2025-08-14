Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşta sergilediği etkili futbolla tur biletini aldı.

ALİ KOÇ'UN GERGİN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, kısa sürede toparlanarak üstünlüğü yakaladı. İlk yarının son dakikalarında Jhon Duran'ın attığı golle skor 2-1'e gelirken, maçı televizyondan izleyen Başkan Ali Koç'un bu gol sonrası gergin bir şekilde tribünlere doğru yönelmesi dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.