Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, ilk yarının son dakikalarında Jhon Duran'ın attığı golle skoru 2-1'e getirirken, maçı televizyondan izleyen Başkan Ali Koç'un bu gol sonrası gergin bir şekilde tribünlere doğru yönelmesi dikkat çekti.
Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanşta sergilediği etkili futbolla tur biletini aldı.
ALİ KOÇ'UN GERGİN OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, kısa sürede toparlanarak üstünlüğü yakaladı. İlk yarının son dakikalarında Jhon Duran'ın attığı golle skor 2-1'e gelirken, maçı televizyondan izleyen Başkan Ali Koç'un bu gol sonrası gergin bir şekilde tribünlere doğru yönelmesi dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.