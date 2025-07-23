Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran hazırlık maçlarında daha forma giymedi, ancak teknik heyete kendini fazlasıyla ispatladı.

TEKNİK HEYETTEN TAM NOT ALDI

Türkiye'ye geldiğinde istenilen fizik gücünde olmayan Kolombiyalı forvet önce Portekiz'de bunu kapattı. Yıldız golcü ardından da idmandaki performansıyla teknik ekipten tam not aldı, en doğru seçim olduğunu gösterdi. Genç yıldız, şimdiden gösterdiği performansla takımda fırtına estirdi.

İLK KEZ SAHAYA ÇIKABİLİR

Jhon Duran bugüne kadar riske edilmemek için hazırlık maçlarında kadroya alınmazken, artık Jose Mourinho'dan görev beklediği ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcının da yeni oyuncusunun maç performansını görmek istediği, bugün Al Ittihad ile oynanacak mücadelede şans verebileceği öğrenildi. Duran şans bulması halinde sarı-lacivertli futbolseverler ilk kez yeni golcüsü görebilecek.