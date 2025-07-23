Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi

Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, henüz hiçbir maçta forma giyemese de idmanlardaki performansıyla teknik ekipten tam not aldı. Yıldız oyuncu, antrenmanda attığı goller ve gösterdiği eforla adeta fırtına estirdi.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran hazırlık maçlarında daha forma giymedi, ancak teknik heyete kendini fazlasıyla ispatladı.

TEKNİK HEYETTEN TAM NOT ALDI

Türkiye'ye geldiğinde istenilen fizik gücünde olmayan Kolombiyalı forvet önce Portekiz'de bunu kapattı. Yıldız golcü ardından da idmandaki performansıyla teknik ekipten tam not aldı, en doğru seçim olduğunu gösterdi. Genç yıldız, şimdiden gösterdiği performansla takımda fırtına estirdi.

İLK KEZ SAHAYA ÇIKABİLİR

Jhon Duran bugüne kadar riske edilmemek için hazırlık maçlarında kadroya alınmazken, artık Jose Mourinho'dan görev beklediği ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcının da yeni oyuncusunun maç performansını görmek istediği, bugün Al Ittihad ile oynanacak mücadelede şans verebileceği öğrenildi. Duran şans bulması halinde sarı-lacivertli futbolseverler ilk kez yeni golcüsü görebilecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var

El sıkışıldı! Galatasaray yeni yıldızına kavuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'ten radikal karar! Ayrılık sonrası sakal ve bıyık gitti

Kuruluş Osman'a veda eden Burak Özçivit bambaşka biri oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.