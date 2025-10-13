Jhon Duran döndü! İşte sahaya çıkacağı maç

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran, haftalardır takımdan uzak kalmıştı.

Tedavisini tamamlayan 20 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanların ardından takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncusunu Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor.

TEKNİK HEYETTEN YEŞİL IŞIK

Tedesco'nun, Duran'ı maç temposuna kademeli olarak geri döndürmek istediği belirtildi. Sarı-lacivertli teknik ekip, oyuncunun son idman performansından memnun kaldı. Bu nedenle genç futbolcunun, Karagümrük karşısında yedek kulübesinde yer alması ve maçın gidişatına göre süre alması bekleniyor.

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Kolombiyalı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 6 resmi maça çıktı. Bunların 4'ü Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2'si Süper Lig karşılaşmasıydı. 328 dakika sahada kalan Duran, sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u 5-2 yendiği maçta bir gol kaydetti.

TEDESCO'DAN GENÇ YILDIZA GÜVEN

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, genç oyuncunun potansiyeline güveniyor ve ikinci yarıda Duran'ı hücum hattında daha aktif kullanmayı planlıyor. Tedesco'nun hedefi, Kolombiyalı futbolcunun ritmini bulmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin hücum gücünü çeşitlendirmek.