UEFA'dan Jhon Duran'a men

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi. Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu.
Fenerbahçe formasını şu ana dek 12 maçta giyen 21 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.