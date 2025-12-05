UEFA'dan Jhon Duran'a men

Haberler

Güncelleme:
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi. Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasını şu ana dek 12 maçta giyen 21 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Barış Polat
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSedat A.:

Türkiye de dokunulmaz olan FB Avrupa’da hakkettiği cezayı alıyor. FB dışı tüm takımlar üvey evlat muamelesi görüyor.

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

s.g. Avrupa'da her maç kart görüyorsunuz hakemden kaçıyor okan kulübeye

yanıt47
yanıt46
Haber YorumlarıWarrior:

lanoe adamın tr de neydi vardıki cezasıda onunbununcocuğu

yanıt2
yanıt12
Haber YorumlarıHaber Muavini:

ANNAN GİBİ :))) TÜRKİYE DE AR NAMUS... AVRUPA DA VAR ONLYFANS :)) AMA İYİ HA

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıŞAŞKIN:

Az olmuş. Gol sevinci çok ahlaksızca ve iğrenç! Orada çocuklar var aileler var. Ahlak polisince o anda göz altına alınmalı ve yagılanmalıydı.

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

gol sevinci cezası değil bu kafa attığı için avrupa maçlarında aldı cezayı, bizim FEnERASYON AHLAKSIZLIĞI fener YAPINCA CEZA VEREMEZ

yanıt13
yanıt11
Haber YorumlarıHaber Muavini:

ADAMIN Y.RRAĞINA ODAK OLURSAN GÖZLERİNİ GÖRMEN TERS OLUR :))) DEMEK Kİ ADAM GÖRMESİ GEREKENE GÖRMEK İSTEDİĞİNİ GÖZĞNE SOKA SOKA GÖSTERMİŞ :)))

yanıt6
yanıt4
Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

giydiği forma rengi siyah beyaz veya sarı kırmızı olsaydı o yaptığı hareket sonrası ceza alırdı zamanında pascal yakın zamanda da icardi yaptığı terbiyesizlik yüzünden ceza almıştı

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

avrupalı affetmiyo. şu vur, kır. parçala lig maçlarını avrupa da herhangi bi ligde oynasa iddia ediyorum ilk ombiri yazacak futbolcu kalmaz elinde. ama ne hikmetse sadece gs sorunu gibi diğerleri susuyo. mesela trabzonun buz gibi golünü iptal etti herkes sus pus. ardından kırmızı gelirmiydi asla. Sallai örneği de aynı. dizinin altından bileğe kadar sıyırmış kranponu kırmızıyı verse Salaide kırmızı görmicek, derbi farka gidecekti belki. liderdiniz lider ey lazoğli..

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
