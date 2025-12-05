UEFA'dan Jhon Duran'a 2 maç ceza
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında evinde Macar ekibi Ferencvaros ile 1-1 kaldığı maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Duran'a 2 maç ceza verdi. Kolombiyalı golcü Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor