Jesus'un takımı Al Hilal, Al Kholood'u 5-1 yendi
Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Al Kholood'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk hedefleyen Jorge Jesus'un takımı, maç fazlasıyla lider Al Ittıhad ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 22. haftasında Al Kholood'u konuk etti. Kingdom Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-1'lik farklı skorla kazanmasını bildi ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
İLK YARIDAN İŞİ BİTİRDİ
İlk yarısı 4-0 biten maçta Al Hilal'ın golleri Malcom (2), Salem Al Dawsari (2) ve Marcos Leonardo'dan gelirken konuk ekibin tek golünü Abdulrahman Al-Safari kaydetti.
LİDERİN ENSESİNDE
Al Hilal, bu sonuçla birlikte puanını 51 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. 1 maç fazlası olan Jorge Jesus'un ekibiyle lider Al Ittıhad'ın arasında 4 puanlık fark bulunuyor.
GEÇEN SEZON NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, geçen sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nin şampiyonu oldu. 34 haftalık süreçte hiç yenilmeyen Suudi ekibi, sadece 3 kez berabere kaldı ve topladığı 96 puanla namağlup bir şekilde rekorlar kırarak kupanın sahibi oldu.