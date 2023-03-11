Jesus'un sözleriyle neye uğradığını şaşıran Fenerbahçe taraftarları, aynı fotoğrafı paylaşıyor

Sevilla'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrası deneyimli hocaya tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, eski hocaları İsmail Kartal'ın zor şartlarda takımın başına geçtiğini belirtirken, takım otobüsünün kurşunlandığı dönem Kartal'ın olay yerindeki fotoğraflarını paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Brezilya basınına konuşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un sözleri ise büyük yankı uyandırdı. Türkiye'ye adapte olmakta zorluk çektiğini belirten Portekizli hoca veda sinyalleri verirken, sarı-lacivertli taraftarlar ise eski hocaları İsmail Kartal'ı sosyal medyada gündemin tepesine taşıdı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN İSMAİL KARTAL PAYLAŞIMLARI

Jorge Jesus'un Brezilya basınına verdiği, "Türkiye'de hava çok soğuk, adapte olmakta zorlanıyorum." demeç Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın bu sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, eski hocaları İsmail Kartal'ın zor şartlarda takımın başına geçmesine rağmen hiç hayıflanmadığını ve deneyimli hocanın ilk döneminde takım otobüsünün kurşunlandığını belirterek, o anların fotoğraflarını paylaştı.

"UYUM SAĞLAMAKTA ZORLUK ÇEKTİM"

Jorge Jesus, Brezilya basınına yaptığı konuşmada, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." ifadelerini kullanmıştı.