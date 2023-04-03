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Jesus defteri kapanıyor! Eski futbolcu canlı yayında hocanın ismini verip bombayı patlattı: Fenerbahçe ile görüşecek

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olduğu maçın ardından gündemi yerinden oynatacak bir iddia ortaya atıldı. Yorumculuk yapan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sarı-lacivertlilerin hafta içinde Sergen Yalçın ile görüşeceğini iddia etti. Batuhan, söz konusu haberi aldığı kişinin Fenerbahçe yönetimine yakın bir isim olduğunu öne sürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 yenildi. Maçın ardından NutSpor YouTube kanalı yorumcusu eski futbolcusu Batuhan Karadeniz'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Devre arasında kendisine bir telefon geldiğini ifade eden Batuhan Karadeniz, "Bu çok önemli. Aslında bunu söylememem gerekiyor. Bana da kızacaklar. Telefonu eden çok sevdiğim bir kardeşim. Ama bunu söylemek zorundayım. Bu işi yapıyoruz, hakkıyla yapalım. Hafta içi Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın ile görüşeceği haberi geldi. Fenerbahçe yönetimine çok yakın bir arkadaşım aradı. Hafta içi Sergen Yalçın ile bir görüşme ayarlayacakları söyleniyor." dedi.

Jesus defteri kapanıyor! Eski futbolcu canlı yayında hocanın ismini verip bombayı patlattı: Fenerbahçe ile görüşecek

Futbolculuk yıllarında Fenerbahçe forması giyen Yalçın, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce yaptığı açıklamada çocukluk yıllarında ailecek Fenerbahçe'yi tuttuklarını söylemişti.

Jesus defteri kapanıyor! Eski futbolcu canlı yayında hocanın ismini verip bombayı patlattı: Fenerbahçe ile görüşecek

Türk futbolunda Dört Büyükler'in formasını giyen iki isimden biri olan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Batuhan Karadeniz Sergen Yalçın Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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