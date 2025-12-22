Haberler

Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git

Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jeremain Lens, vatandaşı Joey Veerman'ın Fenerbahçe'ye olası transferini değerlendirdi. Türk futbolunun yükselişte olduğunu belirten Lens, Fenerbahçe'nin çok yüksek transfer ücretleri ödeyebildiğini ve ligi çekici hale getirdiğini ifade etti. Lens, Veerman'a kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig'de ilk olarak Fenerbahçe'nin daha sonrasında ise Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün de formalarını giyen Jeremain Lens, Sportnieuws'a konuşarak vatandaşı Joey Veerman'ın Fenerbahçe'ye olası transferini değerlendirdi.

"FENERBAHÇE'YE GİT'

Veerman'ın kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmesi gerektiğini söyleyen Jeremain Lens, 'Türk futbolu gerçekten yükselişte. Benim zamanımda da orada oynayan bazı büyük isimler vardı ama her zaman bir kulüpte sadece bir büyük isim olurdu. Şimdi ise dört veya beş büyük isim var ve çok yüksek transfer ücretleri ödeyebiliyorlar. Bu da ligi çok çekici hale getiriyor. Kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmeli.' dedi.

"VEERMAN İÇİN HARİKA BİR ADIM"

Sözlerine devam eden Lens, " Fenerbahçe'ye transferi, Veerman için gerçekten harika bir adım. Bu onun için hem finansal hem de sportif açıdan iyi bir şey. Bu bir futbolcu için inanılmaz derecede önemli. Birçoğu aynı fikirde olmayabilir ama o ülke dışında oynayabilir ve ailesiyle harika bir hayat sürebilir. Bir oyuncu Hollanda milli takımına girip yavaş yavaş gözden düşerse... Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde vereceği kararlarda bunu artık bir öncelik olarak görmediğini tahmin edebiliyorum. Bence o da şu anda kendi çıkarlarını ön planda tutuyor." yorumunu yaptı.

"FENERBAHÇE'DE KUPALAR İÇİN OYNAYACAK"

Fenerbahçe'de kupalar kazanmak i ç in mücadele edeceğini ifade eden Hollandalı eski futbolcu, "İngiltere, İspanya veya Almanya'da kesinlikle oynayabilir ama ilk üçte değil. Gerçekçi olmalıyız: Barcelona ve Real Madrid gibi kulüpler onu almayacak. Brentford gibi, orta sıralarda oynayan kulüplere gidecek. Fenerbahçe'de kupalar için oynayacaksın. Ben de kupalar için oynamayı tercih ederim. Fenerbahçe on bir yıldır ligi kazanamadı, ama bu sezon iyi durumda. Kesinlikle önemli bir zorlukla karşı karşıyalar, ama bu yıl kesinlikle Fenerbahçe'nin şampiyon olması mümkün.' ifadelerini kullandı.

"SNEIJDER VE VAN PERSIE'YE DE SORUN"

Lens, son olarak "Şunu söyleyebilirim, Türkiye'de futbol oynamak harika. Sneijder ve Van Persie gibi oyuncular da bu görüşü paylaşacaktır. Veerman, performansını sergilediği sürece harika zaman geçirecek. O zaman kral olursun. İşler pek iyi gitmezse, bunu da fark edersin." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
