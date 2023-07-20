Jean Onana, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Jean Onana, resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lens forması giyen 23 yaşındaki orta saha Jean Onana ile anlaşma sağladı. Kamerunlu futbolcu, Cenevre'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi ve Beşiktaşlı yöneticiler tarafından karşılandı.