Oosterwolde, bu sezon ilk golünü Galatasaray'a attı
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, maça 11'de başlayarak 48. dakikada ilk golünü attı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu sezonki ilk golünü Galatasaray'a attı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde 1 gole imza attı. Müsabakaya 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 48. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Sol taraftan Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında altıpas içinde yaptığı vole vuruşla fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'de 4. sezonunu geçiren Oosterwolde, bu sezon 27 maçta görev yaparken ilk kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL