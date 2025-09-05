Jason Denayer Galatasaray'ın ezeli rakibine transfer oluyor

Süper Lig devi Beşiktaş, görüşmelerini sürdürdüğü Real Madrid forması giyen Raul Asencio'nun ardından savunma bölgesine bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

DENAYER İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jason Denayer için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Fateh forması giyen ve şu anda boşta olan Denayer ile görüşmelere başladı.

2 YILLIK KONTRAT

Haberde, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat ve yıllık 1.5 milyon euro teklif ettiği dile getirildi. Deneyimli stoperin Süper Lig devine olumlu cevap verdiği aktarıldı.

PAULISTA VE UDUOKHAI YOLCU

Bu transferler üzerine Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile yollar kesin olarak ayrılacak. Paulista'nın Brezilya, Uduokhai'nin ise Rusya'dan talipleri olduğu ve Siyah-beyazlıların bu transferlere izin vereceği öğrenildi.