Japonya'ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti

Japonya'ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Final Etabı çeyrek finalinde Japonya'ya 3-2 kaybederek turnuvadan elendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi. Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı Japonya 3-2 kazandı.

SULTANLAR VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti. Milli takımımızı mağlup eden Japonya ise adını yarı finale yazdırdı.

GEÇEN SENE DE POLONYA'YA ELENDİK

Ay-yıldızlılar, geçen sene de çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Hakemler: İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emir.), Stanislava Simic (Sırbistan)

Salon: Atlas Arena

Japonya: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Fukudome (L) (Kojima, Tsusaka, Akimoto, Kitamado)

Türkiye: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Aslı, Gizem (L) (Dilay, Aleksia, Hande, Saliha)

Setler: 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9

Süre: 1 saat 53 dakika

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Bizim antrenör İtalyan. Japonyanın ki Türk. Fıkra bu kadar...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

dönüş biletleri first class olsun ekonomide gitmek çok üzmüş olsa gerek.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

filenin v 6 ları -))

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Adanalı:

kötü yolculuk yaptırarak maçı aldılar adi japonya canınız sağ olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan güreşinin efsanesi, 71 yaşında hayatını kaybetti
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok

49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.