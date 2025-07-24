Japonya'ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi. Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı Japonya 3-2 kazandı.

SULTANLAR VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti. Milli takımımızı mağlup eden Japonya ise adını yarı finale yazdırdı.

GEÇEN SENE DE POLONYA'YA ELENDİK

Ay-yıldızlılar, geçen sene de çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Hakemler: İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emir.), Stanislava Simic (Sırbistan)

Salon: Atlas Arena

Japonya: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Fukudome (L) (Kojima, Tsusaka, Akimoto, Kitamado)

Türkiye: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Aslı, Gizem (L) (Dilay, Aleksia, Hande, Saliha)

Setler: 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9

Süre: 1 saat 53 dakika