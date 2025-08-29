Japonya, Tayland'ı 3-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Japonya, ev sahibi Tayland'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Japonya'nın rakibi Hollanda olacak.

Salon: Huamark

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Japonya : Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Fukudome, Iwasawa, Yamada, Tsukasa, Akimoto)

Tayland : Wimonrat, Pornpun, Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Sasipapron (Jidapa, Piyanut, Hattaya, Natthanicha, Ajcharaporn, Thanacha)

Setler: 25-20, 25-23, 25-23

Süre: 83 dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda ev sahibi Tayland'ı 3-0 yenen Japonya, çeyrek finale yükseldi.

Japonya, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Maç, 3 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
