Japonya, Tayland'ı 3-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Japonya, ev sahibi Tayland'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Japonya'nın rakibi Hollanda olacak.
Salon: Huamark
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
Japonya : Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Fukudome, Iwasawa, Yamada, Tsukasa, Akimoto)
Tayland : Wimonrat, Pornpun, Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Sasipapron (Jidapa, Piyanut, Hattaya, Natthanicha, Ajcharaporn, Thanacha)
Setler: 25-20, 25-23, 25-23
Süre: 83 dakika
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda ev sahibi Tayland'ı 3-0 yenen Japonya, çeyrek finale yükseldi.
Japonya, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Maç, 3 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor