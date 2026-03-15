Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu dördüncü maçında Japonya, Kanada'yı 66-62 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Orlando Varela (Honduras), Larissa Sales (Brezilya)

Kanada : Colley 12, Nurse 3, Carleton 9, Alexander 12, Edwards 22, Pellington 4, Hill, Ejim

Japonya : Tanaka 14, Todo, Hirashita 12, Tokashiki 6, Takada 8, Konno 5, Mawuli, Asahina, Yamamoto 16, Yabu, Miyazawa 5

1. Periyot: 21-18

Devre: 39-39

3. Periyot: 50-54

Bu sonuçla Japonya, grupta ilk galibiyetini aldı. Kanada ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
