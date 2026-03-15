Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu dördüncü maçında Japonya, Kanada'yı 66-62 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Orlando Varela (Honduras), Larissa Sales (Brezilya)
Kanada : Colley 12, Nurse 3, Carleton 9, Alexander 12, Edwards 22, Pellington 4, Hill, Ejim
Japonya : Tanaka 14, Todo, Hirashita 12, Tokashiki 6, Takada 8, Konno 5, Mawuli, Asahina, Yamamoto 16, Yabu, Miyazawa 5
1. Periyot: 21-18
Devre: 39-39
3. Periyot: 50-54
Bu sonuçla Japonya, grupta ilk galibiyetini aldı. Kanada ise ikinci yenilgisini yaşadı.