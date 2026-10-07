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Japonya'da Adanalı milli sporcu Narin Uluç, para badmintonda dünya üçüncüsü oldu

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Japonya'da Adanalı milli sporcu Narin Uluç, para badmintonda dünya üçüncüsü oldu
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Japonya'daki Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda Adanalı milli sporcu Narin Uluç, tek kadınlar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Yurda dönen Uluç, para olimpiyatları hedefi için haftanın 5 günü antrenman yaptığını söyledi.

Japonya'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Adanalı milli sporcu Narin Uluç, tek kadınlar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Hulic Daihatsu Japan Para Badminton International 2026, dünyanın farklı ülkelerinden elit para-badminton sporcularının katılımıyla gerçekleştirildi. Prestijli organizasyonda Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü forması giyen milli sporcu Narin Uluç, tek kadınlar kategorisinde elde ettiği dereceyle dünya üçüncüsü oldu.

"Haftanın 5 günü antrenman yapıyorum"

Yurda döndükten sonra çalışmalarına ara vermeden devam eden Uluç, hedefinin para olimpiyatlarında mücadele etmek olduğunu söyledi. İHA'ya konuşan Uluç, 1 yaşında çocuk felci geçirdiğini belirterek, "Çocuk felcinin etkisiyle tek bacaktan engelliyim. 19 yaşında basketbola başladım. 8 yıl basketbol oynadıktan sonra badmintonla yollarımız kesişti. 2013 yılında başladım ve halen devam ediyorum. Avrupa'da, Türkiye'de ve uluslararası birçok turnuvada dereceler elde ettim" dedi.

Para olimpiyatlarına katılmak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Uluç, "Süreç uzun ve yorucu. Haftanın 5 günü antrenman yapıyorum. Sabah ve akşam çalışarak hazırlanıyorum. Bir şey için 'uğruna savaşmadan olmadı', bir de 'uğruna savaşarak olmadı' demek var. Ben şu anda o aşamadayım" diye konuştu.

"Engelli bireyler mutlaka spora yönelmeli"

Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Dayanıklı ise Uluç'un azmiyle genç sporculara örnek olduğunu dile getirerek, "İnşallah hedefimiz olimpiyatlara gidip orada başarılı bir sonuç almak. Engelli bireylerin sosyal alanda kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri için mutlaka bir spora yönelmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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