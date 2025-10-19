Haberler

Jannik Sinner, Six Kings Slam Turnuvası'nda Şampiyon

Suudi Arabistan'da gerçekleşen Six Kings Slam Turnuvası'nın finalinde İtalyan tenisçi Jannik Sinner, İspanyol rakibi Carlos Alcaraz'ı 2-0 mağlup ederek turnuvayı ikinci kez kazandı. Sinner, toplamda 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Six Kings Slam Turnuvası'nın finalinde İtalyan Jannik Sinner, İspanyol Carlos Alcaraz'ı 2-0 yendi.

Başkent Riyad'daki ANB Arena'da oynanan final maçında Sinner, dünya klasmanında zirvede yer alan rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvayı üst üste ikinci kez kazanan Sinner, 1,5 milyon dolar katılım, 4,5 milyon dolar şampiyonluk olmak üzere toplam 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

Üç gün süren turnuvada Sinner ve Alcaraz'ın yanı sıra Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz ve Stefanos Tsitsipas mücadele ederken, sonuçlar ATP sıralamasına ve oyuncuların karşılıklı galibiyet-mağlubiyet istatistiklerine dahil edilmedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
