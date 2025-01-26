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Jannik Sinner, Avusturya Açık’ta Üst Üste İkinci Şampiyonluğunu Kazandı

Jannik Sinner, Avusturya Açık’ta Üst Üste İkinci Şampiyonluğunu Kazandı
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İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Avusturya Açık tek erkekler finalinde Alman raket Alexander Zverev'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Avusturya Açık tek erkekler finalinde Alman raket Alexander Zverev'i 3-0 mağlup eden İtalyan tenisçi Jannik Sinner, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Avustralya Açık tek erkekler finalinde geçtiğimiz senenin şampiyonu dünya 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner, 2 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev'i 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sinner, 2024 ABD açık ile birlikte 3. grand slam şampiyonluğuna ulaşırken, Zverev ise 2020 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık'ta elde ettiğini ikinciliklerle 3. kez final kaybetti.

Sinner, 21 numaralı seribaşı ABD'li Ben Shelton'ı 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırırken, Zverev ise Sırp raket Novak Djokovic'in yarı final maçının ilk setinde sakatlanarak oyuna devam edememesi sonrası finale yükselmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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