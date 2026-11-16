Jandarma Gücü kick boksta Avrupa'dan 1 altın ve 2 bronz madalyayla döndü

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Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Jandarma Gücü ve Milli Takım adına mücadele eden 1 antrenör ve 4 sporcu, organizasyonu 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Jandarma Gücü ve Milli Takım adına 1 antrenör ve 4 sporcu mücadele etti. Organizasyonda Jandarma Uzman Çavuş Kerem Öz, 84 kilo Kick Light branşında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Jandarma Uzman Çavuş Murat Babacan 75 kilo K1, Jandarma Uzman Çavuş Hakan Karagöz ise 71 kilo Low Kick branşında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Jandarma Gücü, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'ndaki madalya başarısının ardından bir kez daha uluslararası organizasyonda kürsüde yer aldı. İspanya'nın Vigo kentinde 9-18 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen 11. Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları'na 16 sporcuyla katılan Jandarma Gücü, organizasyonu 101 madalyayla tamamlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı