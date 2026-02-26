Haberler

Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

Güncelleme:
Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmesi durumunda sarı-kırmızılıları yüzde 99 eleyeceğini ifade etti. Carragher, yaptığı açıklamada ''Galatasaray'ı tercih ederim. Yüzde 99 eminim, Galatasaray'ı yeneriz. Liverpool'u elemelerine yüzde 1 ihtimal veriyorum" dedi.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
  • Jamie Carragher, Liverpool'un Galatasaray'ı yüzde 99 ihtimalle yeneceğini ve turu geçeceğini belirtti.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Liverpool'u sahasında 1-0 yendi.

Serie A ekibi Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde devre dışı bırakan Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi Liverpool'un efsane isimlerinden biri olan eski futbolcu Jamie Carragher, Liverpool'un bir sonraki turdaki rakibi hakkında açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY'I YENERİZ"

Galatasaray'a yüzde 1 şans veren Carragher, Atletico yerine sarı-kırmızılılar ile eşleşmeyi tercih ettiklerini belirterek, "Atletico Madrid'den daha çok Galatasaray'ı tercih ederim. Yüzde 99 eminim, Galatasaray'ı yeneriz. Liverpool'u elemelerine yüzde 1 ihtimal veriyorum" dedi.

LİG AŞAMASINDA GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında sahasında Liverpool'u ağırlamış ve sahadan Victor Osimhen'in golüyle 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. Carragher, bu durumun hatırlatılması ve "Galatasaray sizi yenmedi mi?" sorusunun ardından "Evet. Biz onları yeneriz. Turu geçeriz." yanıtını verdi.

