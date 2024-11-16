Mike Tyson - Jake Paul maçının sunucusu gözyaşlarına hakim olamadı
Ünlü Youtuber Jake Paul ve tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson'ın heyecanla beklenen boks maçı gerçekleşti. Kazanan taraf Jake Paul oldurken, maçın sunucusu Bilgehan Demir, Paul'un 8. raundun son saniyelerinde Tyson'a saygı gösterisinde bulunması sonrası duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi ve kazanan Jake Paul oldu.
PAUL, TYSON'IN ÖNÜNDE EĞİLDİ
Tarihi mücadeleyi kazanan Paul, 8. raundun son saniyelerinde beklenmedik bir şekilde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulundu. Raund sonunda iki isim sarılarak kafa kafaya bir süre konuştu.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
O anları anlatan maçın sunucusu Bilgehan Demir, Paul'un 8. raundun son saniyelerinde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulunması karşısında duygu dolu anlar yaşadı.