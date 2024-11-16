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Mike Tyson - Jake Paul maçının sunucusu gözyaşlarına hakim olamadı

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Ünlü Youtuber Jake Paul ve tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson'ın heyecanla beklenen boks maçı gerçekleşti. Kazanan taraf Jake Paul oldurken, maçın sunucusu Bilgehan Demir, Paul'un 8. raundun son saniyelerinde Tyson'a saygı gösterisinde bulunması sonrası duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi ve kazanan Jake Paul oldu.

PAUL, TYSON'IN ÖNÜNDE EĞİLDİ

Tarihi mücadeleyi kazanan Paul, 8. raundun son saniyelerinde beklenmedik bir şekilde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulundu. Raund sonunda iki isim sarılarak kafa kafaya bir süre konuştu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

O anları anlatan maçın sunucusu Bilgehan Demir, Paul'un 8. raundun son saniyelerinde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulunması karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Mike Tyson - Jake Paul maçının sunucusu gözyaşlarına hakim olamadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

aklınız yerindemi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

başka işim yok kendi halime ağlayacağıma bu maskara gibi gidip elin adamına ağlıyacağım adamlar yensede yenilsede senin rüyanda göremeyeceğin kadar para kazanıyor

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

MAL

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Filistin başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde savaş, açlık, yoksulluk ve hastalıklar yüzünden masum insanlar ve çocuklar ölürken, herifin ağladığı şeye bakın.. İki tarafın da milyonlarca dolar kazandığı, tiyatro bir maç için ağlıyorlar.

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Haber YorumlarıHayri:

palavradan dolarları indirmek için yapılan organizasyon abd de bu işler çok olur bir kaç tane daha yapıp mçekilirler sonra yenisi bu dandik organizasyonlara kendini paralayan bir sürü embesil var abd de

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Bu kendini sunucu zanneden boş beleş'i yıllardır başka alternatifi olmadığı için dinlemek ve katlanmak zorunda kaldık..

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Haber YorumlarıBoran Erdal:

Yaramda gul oya gulmedim doya doya

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