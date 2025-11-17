Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho'nun milli arada İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. 26 yaşındaki İngiliz yıldızın menajeriyle beraber Karaköy'de bir otelde konaklaması transfere dair iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

FENERBAHÇE YÖNETİCİSİYLE AYNI OTELDE

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Jadon Sancho'nun konakladığı otelde aynı gün Fenerbahçeli bir yönetici de görüldü. Bu durum, "tesadüf mü, yoksa gizli bir görüşmenin işareti mi?" sorularını beraberinde getirdi. Ancak taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YAZIN GELİŞİ OLMAMIŞTI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sancho'nun adı, yaz transfer döneminde de Türk kulüpleriyle ciddi şekilde anılmış fakat somut bir anlaşma sağlanamamıştı.

ÜÇ BÜYÜKLERE HABER YOLLADI İDDİASI

Aston Villa'da mutsuz olduğu bilinen ve ilk 11'de beklediği süreleri bulamayan Sancho'nun menajeri aracılığıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a haber gönderdiği öne sürüldü.

PERFORMANSI SORUN

Bu sezon Aston Villa formasıyla yalnızca 8 maça çıkabilen İngiliz oyuncu, 366 dakika sahada kaldı ancak gol veya asist katkısı veremedi. Gelişmeler yakından takip edilirken, Sancho'nun İstanbul ziyareti transfer söylentilerini daha da alevlendirmiş durumda. Yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecek.