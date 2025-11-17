Haberler

Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli arayı fırsat bilip İstanbul'a gelen Jadon Sancho, menajeriyle birlikte Fenerbahçeli bir yöneticiyle aynı otelde görüntülendi. Bu gelişme, yıldız futbolcunun olası transferiyle ilgili büyük bir heyecan yarattı.

  • Jadon Sancho İstanbul'da Karaköy'de bir otelde konakladı.
  • Jadon Sancho'nun konakladığı otelde aynı gün Fenerbahçeli bir yönetici görüldü.
  • Jadon Sancho'nun adı yaz transfer döneminde Türk kulüpleriyle anılmıştı.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho'nun milli arada İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. 26 yaşındaki İngiliz yıldızın menajeriyle beraber Karaköy'de bir otelde konaklaması transfere dair iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

FENERBAHÇE YÖNETİCİSİYLE AYNI OTELDE

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Jadon Sancho'nun konakladığı otelde aynı gün Fenerbahçeli bir yönetici de görüldü. Bu durum, "tesadüf mü, yoksa gizli bir görüşmenin işareti mi?" sorularını beraberinde getirdi. Ancak taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YAZIN GELİŞİ OLMAMIŞTI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sancho'nun adı, yaz transfer döneminde de Türk kulüpleriyle ciddi şekilde anılmış fakat somut bir anlaşma sağlanamamıştı.

ÜÇ BÜYÜKLERE HABER YOLLADI İDDİASI

Aston Villa'da mutsuz olduğu bilinen ve ilk 11'de beklediği süreleri bulamayan Sancho'nun menajeri aracılığıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a haber gönderdiği öne sürüldü.

PERFORMANSI SORUN

Bu sezon Aston Villa formasıyla yalnızca 8 maça çıkabilen İngiliz oyuncu, 366 dakika sahada kaldı ancak gol veya asist katkısı veremedi. Gelişmeler yakından takip edilirken, Sancho'nun İstanbul ziyareti transfer söylentilerini daha da alevlendirmiş durumda. Yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.