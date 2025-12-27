Haberler

Britanyalı tenisçi Draper, Avustralya Açık'tan çekildi

Britanyalı tenisçi Jack Draper, kolundaki sakatlık nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'tan çekildi. Draper, sakatlığının uzun bir süre devam ettiğini ve iyileşme sürecinin son aşamasında olduğunu açıkladı.

Britanyalı tenisçi, kolundaki kemik zedelenmesi nedeniyle yaklaşık 4 aydır korttan uzak kalmıştı.

Melbourne kentindeki Avustralya Açık, 18 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
