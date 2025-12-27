Britanyalı tenisçi Draper, Avustralya Açık'tan çekildi

Britanyalı tenisçi Jack Draper, kolundaki sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Dünya klasmanının 10. basamağında yer alan 24 yaşındaki Draper, "Bu sakatlığı uzun süredir yaşıyorum. İyileşme sürecinin son aşamasına geldim ve korta dönüp beş setlik tenis oynamak akıllıca bir karar gibi görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Britanyalı tenisçi, kolundaki kemik zedelenmesi nedeniyle yaklaşık 4 aydır korttan uzak kalmıştı.

Melbourne kentindeki Avustralya Açık, 18 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.