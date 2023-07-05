İzmit Belediyesi Yüzme Eğitimleri Başladı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen yaz dönemi eğitimlerinde ilk yüzme dersi bugün yapıldı. 7-12 yaş arası çocuklar, 10 uzman antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde haftada iki gün boyunca yüzme dersi alacak. Eğitimler, Salı-Perşembe ve Çarşamba-Cuma grupları olmak üzere iki grup şeklinde verilecek. Proje kapsamında Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde toplamda 1050 çocuğa temel yüzme eğitimi verilecek.