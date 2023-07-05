İzmit Belediyesi Yüzme Eğitimleri Başladı
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İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen yaz dönemi eğitimlerinde ilk yüzme dersi bugün yapıldı. 7-12 yaş arası çocuklar, 10 uzman antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde haftada iki gün boyunca yüzme dersi alacak. Eğitimler, Salı-Perşembe ve Çarşamba-Cuma grupları olmak üzere iki grup şeklinde verilecek. Proje kapsamında Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde toplamda 1050 çocuğa temel yüzme eğitimi verilecek.
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen yaz dönemi eğitimlerinde ilk yüzme dersi bugün yapıldı.
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yaz dönemi eğitimleri, Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda yer alan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda bugün itibariyle başladı. 7-12 yaş arası çocuklar, 10 uzman antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde haftada iki gün boyunca yüzme dersi alacak. Eğitimler, Salı-Perşembe ve Çarşamba-Cuma grubu olmak üzere iki grup şeklinde verilecek.
Proje kapsamında Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde toplamda 1050 çocuğa temel yüzme eğitimi verilecek.
Kaynak: ANKA / Spor